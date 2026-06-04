Билайн Big Data & AI открыл точку доступа к стеку ИИ-агентов для бизнеса

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Команда Билайн Big Data & AI, развивающая продукты на основе искусственного интеллекта и больших данных, запускает для бизнеса единую точку доступа к широкому стеку ИИ-технологий и экспертизе внедрения.

Компании могут подбирать и внедрять ИИ-агентов и ИИ-помощников под конкретные задачи, инфраструктуру и уровень цифровой зрелости: от инструментов без программирования до готовых отраслевых решений и кастомной разработки.

В основе подхода — собственные разработки Билайна, решения российских и международных технологических партнеров, а также экспертиза команды в области больших данных, искусственного интеллекта и корпоративных цифровых продуктов. Такой состав технологического стека позволяет не ограничиваться одним поставщиком или платформой и подбирать конфигурацию под реальные бизнес-процессы с учетом корпоративной инфраструктуры, требований безопасности и регуляторной среды.

Запрос на ИИ-агентов растет на фоне типовых операционных проблем, с которыми сталкиваются компании разных отраслей. По данным Билайна, 47% сотрудников не находят нужную информацию, более 50% запросов в поддержку повторяются, а до 30% рабочего времени уходит на рутину и документооборот. Для бизнеса это означает рост нагрузки на сотрудников, снижение скорости обслуживания и сложности с масштабированием процессов.

При этом рынок ИИ-решений остается сложным. Компаниям приходится выбирать между платформами, поставщиками, большими языковыми моделями, конструкторами агентов, отраслевыми продуктами, интеграционными инструментами и инфраструктурными ограничениями. В результате многие тратят месяцы на изучение рынка, запускают пилоты без понятной экономики и не всегда могут встроить ИИ-агентов в текущие процессы.

Билайн помогает пройти этот путь от выбора сценария до масштабирования. Команда определяет, где агентные решения могут дать бизнес-эффект, помогает выбрать технологический стек, спроектировать целевой сценарий, интегрировать решение с корпоративными системами и настроить метрики.

Подход Билайна строится вокруг управляемого перехода от пилота к промышленному контуру. Работа начинается с проверяемого сценария: у него должен быть владелец процесса, понятная ручная нагрузка, доступные источники, метрики и ограниченный риск. Затем для ИИ-агента формируется операционная рамка: роли, права доступа, разрешенные корпоративные источники, правила действий, эскалации и журналирование. Такой пилот дает не демонстрацию возможностей, а основание для решения о масштабе.

По оценкам Билайна, в зависимости от сценария решения могут закрывать до 85% типовых обращений без участия оператора, сокращать среднее время обработки клиентского запроса в 3-4 раза, ускорять подготовку протоколов встреч в 6 раз, обработку входящих заявок до 10 раз, а поиск информации в корпоративных знаниях до 10 раз. Для бизнеса это означает прямой вклад в коммерческий результат: повышение конверсии и продаж за счет более быстрой обработки клиентских запросов, а также сокращение времени вывода новых продуктов и сервисов на рынок.

"Компании уже готовы обсуждать ИИ-агентов не как эксперимент, а как инструмент операционной эффективности. Но путь от интереса к работающему внедрению остается сложным: нужно выбрать зрелую технологию, встроить ее в процессы, обеспечить безопасность, качество данных и понятный бизнес-результат. Мы не предлагаем бизнесу самостоятельно разбираться в десятках платформ и поставщиков. Билайн AI (ИИ) берет на себя роль партнера, который помогает определить правильный сценарий, подобрать решение и довести его до применения в реальной корпоративной среде", – отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов, его слова приводит пресс-служба.

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