Технологические решения "МегаФона" повысят безопасность в Якутии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Республика Саха (Якутия) и "МегаФон" договорились о реализации ряда проектов в сфере цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры региона с акцентом на повышении безопасности и качества жизни, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали глава региона Айсен Николаев и генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан.

"МегаФон" продолжит развитие телеком-инфраструктуры на территории Якутии. Для обеспечения стабильной связи госорганизаций в критических ситуациях планируется создать цифровую транкинговую сеть. Рассматривается вопрос улучшения связи вдоль автозимников, в частности, автозимника "Яна", связывающего ряд арктических районов республики с центральной частью региона и федеральной трассой "Колыма".

Одним из важных направлений сотрудничества станет пилот по внедрению голосового робота с возможностью общения на якутском языке под нужды государственных организаций, в частности, управление ЗАГСа при правительстве региона. Решение позволит автоматизировать консультации для жителей республики и сделать получение обратной связи более доступным.

Якутия, в которой расположена треть российских лесов, продолжает наращивать современные технологические решения по повышению эффективности мониторинга и тушения природных возгораний. "МегаФон" выступил с инициативой расширения региональной системы раннего обнаружения лесных пожаров с использованием камер видеонаблюдения, алгоритмов искусственного интеллекта, инфраструктуры связи оператора, централизованной цифровой платформы мониторинга. Камеры размещаются на антенно-мачтовых сооружениях сотовой связи и обеспечивают круглосуточное наблюдение за лесными массивами. ИИ автоматически выявляет признаки дыма и возгорания, определяет координаты очага и передает сигнал диспетчеру в режиме реального времени.

"Развитие цифровых технологий обеспечивает преодоление вызовов, связанных с нашей огромной территорией и особенностями климата. Мы рассчитываем, что закрепление сотрудничества с такими технологическими партнёрами, как "МегаФон", и внедрение современных решений позволит вывести качество жизни в Якутии, включая арктические территории, на принципиально новый уровень", — сказал Николаев, его слова приводит пресс-служба.