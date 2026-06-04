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Технологические решения "МегаФона" повысят безопасность в Якутии - РИА Новости, 04.06.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
10:17 04.06.2026
Технологические решения "МегаФона" повысят безопасность в Якутии

Якутия и "МегаФон" договорились о реализации проектов по цифровой безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Мегафон"
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Республика Саха (Якутия) и "МегаФон" договорились о реализации ряда проектов в сфере цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры региона с акцентом на повышении безопасности и качества жизни, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали глава региона Айсен Николаев и генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан.
"МегаФон" продолжит развитие телеком-инфраструктуры на территории Якутии. Для обеспечения стабильной связи госорганизаций в критических ситуациях планируется создать цифровую транкинговую сеть. Рассматривается вопрос улучшения связи вдоль автозимников, в частности, автозимника "Яна", связывающего ряд арктических районов республики с центральной частью региона и федеральной трассой "Колыма".
Одним из важных направлений сотрудничества станет пилот по внедрению голосового робота с возможностью общения на якутском языке под нужды государственных организаций, в частности, управление ЗАГСа при правительстве региона. Решение позволит автоматизировать консультации для жителей республики и сделать получение обратной связи более доступным.
Якутия, в которой расположена треть российских лесов, продолжает наращивать современные технологические решения по повышению эффективности мониторинга и тушения природных возгораний. "МегаФон" выступил с инициативой расширения региональной системы раннего обнаружения лесных пожаров с использованием камер видеонаблюдения, алгоритмов искусственного интеллекта, инфраструктуры связи оператора, централизованной цифровой платформы мониторинга. Камеры размещаются на антенно-мачтовых сооружениях сотовой связи и обеспечивают круглосуточное наблюдение за лесными массивами. ИИ автоматически выявляет признаки дыма и возгорания, определяет координаты очага и передает сигнал диспетчеру в режиме реального времени.
"Развитие цифровых технологий обеспечивает преодоление вызовов, связанных с нашей огромной территорией и особенностями климата. Мы рассчитываем, что закрепление сотрудничества с такими технологическими партнёрами, как "МегаФон", и внедрение современных решений позволит вывести качество жизни в Якутии, включая арктические территории, на принципиально новый уровень", — сказал Николаев, его слова приводит пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Республика Саха (Якутия)ПМЭФМегафонАйсен Николаев
 
 
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