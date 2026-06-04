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Иванов анонсировал уход Березуцкого из "Урала" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
15:46 04.06.2026 (обновлено: 15:50 04.06.2026)
Иванов анонсировал уход Березуцкого из "Урала"

Иванов: Березуцкий не покинул "Урал", но, скорее всего, его не будет в команде

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГригорий Иванов
Григорий Иванов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер футбольного клуба «Урал» Василий Березуцкий на данный момент остается на своей должности.
  • По словам президента клуба Григория Иванова, скорее всего, Березуцкий покинет футбольный клуб, но пока решение не принято.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил РИА Новости, что главный тренер команды Василий Березуцкий на данный момент остается на своей должности, но, скорее всего, в итоге покинет футбольный клуб.
Березуцкий в декабре 2025 года был назначен на должность главного тренера "Урала". По итогам переходных матчей за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27 "Урал" проиграл махачкалинскому "Динамо" и не смог пробиться в высший дивизион.
"Василий Владимирович не покинул команду. Он не писал еще никакого заявления об уходе. Да, скорее всего, его не будет в команде, но пока ничего не решено", - сказал Иванов.
Березуцкий завершил карьеру футболиста в 2018 году, затем работал в тренерском штабе нидерландского "Витесса" у Леонида Слуцкого, входил в тренерский штаб "Краснодара", ЦСКА и "Шанхай Шэньхуа", где он также был помощником Слуцкого.
Последним местом работы Березуцкого до "Урала" был азербайджанский "Сабах", в котором он работал с ноября 2024 года по июнь 2025 года. Под руководством российского специалиста команда провела 28 матчей, одержала 10 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Вместе с Березуцким клуб стал обладателем Кубка Азербайджана, выигранный трофей стал первым в истории клуба.
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