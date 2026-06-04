Иванов анонсировал уход Березуцкого из "Урала"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил РИА Новости, что главный тренер команды Василий Березуцкий на данный момент остается на своей должности, но, скорее всего, в итоге покинет футбольный клуб.