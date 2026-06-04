На границе Белоруссии с Латвией обнаружили тело беженца со следами побоев

Краткий пересказ от РИА ИИ На границе Белоруссии с Латвией обнаружено тело беженца со следами побоев.

Пограничники выявили следы волочения от европейского погранзабора к месту нахождения погибшего, а также обнаружили признаки демонтажа спирали Бруно.

МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Тело беженца со следами побоев обнаружено на границе Белоруссии с Латвией, сообщает белорусский Государственный пограничный комитет.

"Белорусские пограничники 2 июня в Браславском районе Витебской области обнаружили тело иностранца арабской внешности. Оно находилось в лесополосе в 50 метрах от белорусско-латвийской границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники выявили следы волочения от европейского погранзабора в сторону места нахождения погибшего, а спираль Бруно, ранее перекрывавшая калитку для животных, была демонтирована, о чем свидетельствуют обрезки "колючки".

Пограничники вызвали следственно-оперативную группу. "В ходе осмотра тела выявлены следы побоев и применения электрошокера. Документы и телефон у иностранца не обнаружены", - говорится в сообщении.