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На границе Белоруссии с Латвией обнаружили тело беженца со следами побоев - РИА Новости, 04.06.2026
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15:56 04.06.2026
На границе Белоруссии с Латвией обнаружили тело беженца со следами побоев

На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мужчины со следами побоев

© Sputnik | Перейти в медиабанкБелорусские пограничники
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На границе Белоруссии с Латвией обнаружено тело беженца со следами побоев.
  • Пограничники выявили следы волочения от европейского погранзабора к месту нахождения погибшего, а также обнаружили признаки демонтажа спирали Бруно.
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Тело беженца со следами побоев обнаружено на границе Белоруссии с Латвией, сообщает белорусский Государственный пограничный комитет.
"Белорусские пограничники 2 июня в Браславском районе Витебской области обнаружили тело иностранца арабской внешности. Оно находилось в лесополосе в 50 метрах от белорусско-латвийской границы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники выявили следы волочения от европейского погранзабора в сторону места нахождения погибшего, а спираль Бруно, ранее перекрывавшая калитку для животных, была демонтирована, о чем свидетельствуют обрезки "колючки".
Пограничники вызвали следственно-оперативную группу. "В ходе осмотра тела выявлены следы побоев и применения электрошокера. Документы и телефон у иностранца не обнаружены", - говорится в сообщении.
Тело другого беженца было найдено в октябре прошлого года также около забора на границе с Латвией. Всего на границе Белоруссии со странами ЕС обнаружено 79 погибших беженцев.
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