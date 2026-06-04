ВСУ атаковали Белгородскую область 216 БПЛА за сутки, два человека погибли

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области с помощью 216 БПЛА, два человека погибли, трое ранены.

За минувшие сутки было выпущено не менее 28 снарядов в ходе восьми обстрелов, зафиксированы 216 атак с помощью БПЛА, из них 116 были сбиты и подавлены.

Различные повреждения были выявлены в двух многоквартирных домах, 34 частных домовладениях, социальном и двух коммерческих объектах, шести предприятиях, оборудовании, трех инфраструктурных объектах и 39 транспортных средствах.

БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области 216 БПЛА, два человека погибли, трое ранены, сообщили в региональном оперштабе.

Согласно данным, опубликованным в канале оперштаба на платформе " Макс ", за минувшие сутки 75 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины . Было выпущено не менее 28 снарядов в ходе восьми обстрелов, зафиксированы 216 атак с помощью БПЛА, из них 116 были сбиты и подавлены. Кроме того, с дронов трижды были сброшены шесть взрывных устройств.

"В Волоконовском округе … произведены атаки восьми беспилотников, пять из которых сбиты. В хуторе Давыдкин от детонации FPV-дрона на территории предприятия погиб мужчина… В Грайворонском округе … два раза сброшены четыре взрывных устройства с БПЛА, произведены два обстрела с применением семи боеприпасов и совершены атаки 41 беспилотника, пять из которых подавлены и сбиты", - говорится в сообщении.

Также в селе Козинка в результате атаки дрона погиб мужчина.

Различные повреждения были выявлены в двух многоквартирных домах, 34 частных домовладениях, социальном и двух коммерческих объектах, шести предприятиях, оборудовании, трех инфраструктурных объектах и 39 транспортных средствах.

По информации оперштаба, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Ивнянский и Новооскольский округа атакованы 46 дронами, 29 из которых подавлены и сбиты, над Алексеевским, Вейделевским, Ровеньским, Прохоровским и Старооскольским округами сбиты 30 БПЛА.

Уточняется, что по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 20 боеприпасов в ходе пяти обстрелов, один раз сброшены два взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 87 беспилотников, 45 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина.

"В Ракитянском округе поселок Ракитное, села Борисполье, Лаптевка и Солдатское подверглись ракетному обстрелу и атакам трех беспилотников, два из которых сбиты. В селе Лаптевка в результате ракетного обстрела ранена женщина… В Яковлевском округе в районе поселка Томаровка в результате атаки дрона на объект транспортной инфраструктуры пострадал мужчина", - заявили в оперштабе.