ВСУ атаковали Белгородскую область 216 БПЛА за сутки, два человека погибли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области с помощью 216 БПЛА, два человека погибли, трое ранены.
- За минувшие сутки было выпущено не менее 28 снарядов в ходе восьми обстрелов, зафиксированы 216 атак с помощью БПЛА, из них 116 были сбиты и подавлены.
- Различные повреждения были выявлены в двух многоквартирных домах, 34 частных домовладениях, социальном и двух коммерческих объектах, шести предприятиях, оборудовании, трех инфраструктурных объектах и 39 транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области 216 БПЛА, два человека погибли, трое ранены, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в канале оперштаба на платформе "Макс", за минувшие сутки 75 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 28 снарядов в ходе восьми обстрелов, зафиксированы 216 атак с помощью БПЛА, из них 116 были сбиты и подавлены. Кроме того, с дронов трижды были сброшены шесть взрывных устройств.
"В Волоконовском округе … произведены атаки восьми беспилотников, пять из которых сбиты. В хуторе Давыдкин от детонации FPV-дрона на территории предприятия погиб мужчина… В Грайворонском округе … два раза сброшены четыре взрывных устройства с БПЛА, произведены два обстрела с применением семи боеприпасов и совершены атаки 41 беспилотника, пять из которых подавлены и сбиты", - говорится в сообщении.
Также в селе Козинка в результате атаки дрона погиб мужчина.
Различные повреждения были выявлены в двух многоквартирных домах, 34 частных домовладениях, социальном и двух коммерческих объектах, шести предприятиях, оборудовании, трех инфраструктурных объектах и 39 транспортных средствах.
По информации оперштаба, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Ивнянский и Новооскольский округа атакованы 46 дронами, 29 из которых подавлены и сбиты, над Алексеевским, Вейделевским, Ровеньским, Прохоровским и Старооскольским округами сбиты 30 БПЛА.
Уточняется, что по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 20 боеприпасов в ходе пяти обстрелов, один раз сброшены два взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 87 беспилотников, 45 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина.
"В Ракитянском округе поселок Ракитное, села Борисполье, Лаптевка и Солдатское подверглись ракетному обстрелу и атакам трех беспилотников, два из которых сбиты. В селе Лаптевка в результате ракетного обстрела ранена женщина… В Яковлевском округе в районе поселка Томаровка в результате атаки дрона на объект транспортной инфраструктуры пострадал мужчина", - заявили в оперштабе.
По данным врио губернатора Александра Шуваева в Telegram-канале, за минувшие сутки ВСУ 99 раз атаковали территорию Белгородской области, противник совершил восемь обстрелов с использованием авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
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22 июня 2022, 17:18