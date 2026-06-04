Межвузовский инженерный кампус будет создан в Кронштадте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Кронштадт, где будет создан многофункциональный межвузовский инженерный кампус, усилит свои позиции, как ведущая точка роста научно‑технологического потенциала в сфере энергетики, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По информации пресс-службы администрации губернатора, Беглов и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков на XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях по созданию в Кронштадте многофункционального межвузовского инженерного кампуса.

"Соглашение, которое мы подписали, направлено на объединение науки, образования и высоких технологий. При участии компании "Газпром нефть" в Кронштадте появится многофункциональный межвузовский инженерный кампус. Разработки студентов и преподавателей будут интегрированы в технологический кластер Кронштадта, который станет основой Технологической долины в энергетике", - сказал Беглов.

По его словам, этот проект внесет существенный вклад в продвижение инженерных исследований и подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей".

В рамках проекта планируется создание современной образовательной и исследовательской инфраструктуры, которая позволит вузам координировать усилия в подготовке инженеров, проводить совместные НИОКР и быстро внедрять разработки в производство.

Стороны подчеркнули, что реализация проекта в Кронштадте усилит кооперацию между вузами, наукой и промышленностью и послужит достижению национальных целей, обозначенных президентом России.

"В указе о национальных целях до 2030 года и на перспективу до 2036 года президент России поставил задачу добиться технологического лидерства нашей страны. Петербург вносит весомый вклад в ее выполнение: развитие науки и новых технологий входит в число десяти приоритетов города. Мы последовательно укрепляем позиции Петербурга как крупнейшего научно‑технологического центра. Кронштадт усилит свои позиции, как ведущая точка роста научно‑технологического потенциала Северной столицы и всей страны в энергетике", — отметил губернатор Петербурга.

Он напомнил, что в Кронштадте уже несколько лет успешно развивается "Энерготехнохаб", работает один из первых инжиниринговых центров Петербурга в интересах нефтегазовой отрасли.