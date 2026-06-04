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Межвузовский инженерный кампус будет создан в Кронштадте - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:59 04.06.2026
Межвузовский инженерный кампус будет создан в Кронштадте

Беглов: межвузовский инженерный кампус будет создан в Кронштадте

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Кронштадт, где будет создан многофункциональный межвузовский инженерный кампус, усилит свои позиции, как ведущая точка роста научно‑технологического потенциала в сфере энергетики, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По информации пресс-службы администрации губернатора, Беглов и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков на XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях по созданию в Кронштадте многофункционального межвузовского инженерного кампуса.
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"Соглашение, которое мы подписали, направлено на объединение науки, образования и высоких технологий. При участии компании "Газпром нефть" в Кронштадте появится многофункциональный межвузовский инженерный кампус. Разработки студентов и преподавателей будут интегрированы в технологический кластер Кронштадта, который станет основой Технологической долины в энергетике", - сказал Беглов.
По его словам, этот проект внесет существенный вклад в продвижение инженерных исследований и подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей".
В рамках проекта планируется создание современной образовательной и исследовательской инфраструктуры, которая позволит вузам координировать усилия в подготовке инженеров, проводить совместные НИОКР и быстро внедрять разработки в производство.
Стороны подчеркнули, что реализация проекта в Кронштадте усилит кооперацию между вузами, наукой и промышленностью и послужит достижению национальных целей, обозначенных президентом России.
"В указе о национальных целях до 2030 года и на перспективу до 2036 года президент России поставил задачу добиться технологического лидерства нашей страны. Петербург вносит весомый вклад в ее выполнение: развитие науки и новых технологий входит в число десяти приоритетов города. Мы последовательно укрепляем позиции Петербурга как крупнейшего научно‑технологического центра. Кронштадт усилит свои позиции, как ведущая точка роста научно‑технологического потенциала Северной столицы и всей страны в энергетике", — отметил губернатор Петербурга.
Он напомнил, что в Кронштадте уже несколько лет успешно развивается "Энерготехнохаб", работает один из первых инжиниринговых центров Петербурга в интересах нефтегазовой отрасли.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026КронштадтСанкт-ПетербургАлександр БегловПМЭФ
 
 
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