Senat заменит в корпоративных парках устаревшие Mercedes-Benz

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автомобили нового российского бренда Senat заменят устаревшие Mercedes-Benz S-класса в корпоративных парках.
- По словам Калицева, эти автомобили не обладают в полной мере тем же функционалом, что и Mercedes, но выигрывают по цене — 12 миллионов рублей против 25–28 миллионов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Автомобили нового российского бренда Senat заменят в корпоративных парках устаревшие Mercedes-Benz S-класса, заявил РИА Новости директор по развитию продукта Senat Анатолий Калицев в кулуарах ПМЭФ.
«
"Мы видим, что спрос большой, мы видим, что парк, который нам надо замещать, очень старый. То есть в крупных госкомпаниях или компаниях с госучастием есть автомобили Mercedes S-класса те же самые с пробегом 300-400 тысяч километров и больше", - рассказал он.
Калицев добавил, что автомобили Senat не обладают в полной мере тем же функционалом, что и немецкие премиальные марки, но выигрывают по цене, которая составляет 12 миллионов рублей против 25-28 миллионов, за которые обойдется представительский Mercedes.
Ранее в четверг в рамках ПМЭФ состоялась презентация и запуск производства автомобилей новой премиальной марки Senat, которые будет выпускать компания "СЗПК" на бывшем заводе Toyota в Шушарах.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.