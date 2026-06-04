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Senat заменит в корпоративных парках устаревшие Mercedes-Benz - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:56 04.06.2026
Senat заменит в корпоративных парках устаревшие Mercedes-Benz

РИА Новости: автомобили Senat заменят Mercedes S-класса в корпоративных парках

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль Aurus Senat. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автомобили нового российского бренда Senat заменят устаревшие Mercedes-Benz S-класса в корпоративных парках.
  • По словам Калицева, эти автомобили не обладают в полной мере тем же функционалом, что и Mercedes, но выигрывают по цене — 12 миллионов рублей против 25–28 миллионов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Автомобили нового российского бренда Senat заменят в корпоративных парках устаревшие Mercedes-Benz S-класса, заявил РИА Новости директор по развитию продукта Senat Анатолий Калицев в кулуарах ПМЭФ.
«
"Мы видим, что спрос большой, мы видим, что парк, который нам надо замещать, очень старый. То есть в крупных госкомпаниях или компаниях с госучастием есть автомобили Mercedes S-класса те же самые с пробегом 300-400 тысяч километров и больше", - рассказал он.
Калицев добавил, что автомобили Senat не обладают в полной мере тем же функционалом, что и немецкие премиальные марки, но выигрывают по цене, которая составляет 12 миллионов рублей против 25-28 миллионов, за которые обойдется представительский Mercedes.
Ранее в четверг в рамках ПМЭФ состоялась презентация и запуск производства автомобилей новой премиальной марки Senat, которые будет выпускать компания "СЗПК" на бывшем заводе Toyota в Шушарах.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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