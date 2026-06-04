Алиханов раскрыл, в какие страны Россия экспортирует автомобили

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российские легковые автомобили, спецавтотранспорт, авиатехника идут в Ливию, Алжир, Лаос и другие страны, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 глава Минпромторга России Антон Алиханов.