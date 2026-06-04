Алиханов раскрыл, в какие страны Россия экспортирует автомобили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские легковые автомобили, спецавтотранспорт и авиатехника экспортируются в Ливию, Алжир, Лаос и другие страны.
- Россия нарастила экспорт в Индию паровых котлов и паровых турбин, в Алжир — кондиционеров, в Египет — термического, фильтровального оборудования, центрифуг, компьютеров и комплектующих.
- Глава Минпромторга России Антон Алиханов отметил многогранность российского экспорта и развитие российских производств востребованной продукции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российские легковые автомобили, спецавтотранспорт, авиатехника идут в Ливию, Алжир, Лаос и другие страны, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"И таких примеров множество. Это говорит как о многогранности российского экспорта, так и развитии российских производств востребованной продукции", - подчеркнул Алиханов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.