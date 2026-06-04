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Алиханов раскрыл, в какие страны Россия экспортирует автомобили - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
01:03 04.06.2026
Алиханов раскрыл, в какие страны Россия экспортирует автомобили

Алиханов: РФ экспортирует автомобили в Ливию, Алжир и Лаос

© Фото : Минпромторг РоссииАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Минпромторг России
Антон Алиханов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские легковые автомобили, спецавтотранспорт и авиатехника экспортируются в Ливию, Алжир, Лаос и другие страны.
  • Россия нарастила экспорт в Индию паровых котлов и паровых турбин, в Алжир — кондиционеров, в Египет — термического, фильтровального оборудования, центрифуг, компьютеров и комплектующих.
  • Глава Минпромторга России Антон Алиханов отметил многогранность российского экспорта и развитие российских производств востребованной продукции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российские легковые автомобили, спецавтотранспорт, авиатехника идут в Ливию, Алжир, Лаос и другие страны, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Отдельно остановлю внимание на экспорте продукции машиностроения. Российские легковые автомобили, спецавтотранспорт, авиатехника идут в Ливию, Алжир, Лаос и другие", - сказал министр.
Он отметил, что Россия кратно нарастила в денежном выражении экспорт в Индию паровых котлов и паровых турбин. В свою очередь в Алжир Россия нарастила поставки кондиционеров; а в Египет – термического оборудования, фильтровального оборудования и центрифуг, компьютеров и комплектующих.
"И таких примеров множество. Это говорит как о многогранности российского экспорта, так и развитии российских производств востребованной продукции", - подчеркнул Алиханов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАлжир (провинция)ЛивияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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