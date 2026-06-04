Финский политик осудил атаку ВСУ на автобус в Енакиево

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал варварством террористическую атаку беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево и задался вопросом о том, будет ли продолжаться поддержка Украины со стороны Запада.

Мема также заявил, что этот теракт должен быть осужден самым строгим образом, а мирные жители никогда не должны становиться мишенью для ударов в ходе вооруженных конфликтов.