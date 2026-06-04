Финский политик осудил атаку ВСУ на автобус в Енакиево

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема из "Альянса свободы" назвал варварством атаку беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево.
- Мема осудил атаку и заявил, что мирные жители не должны становиться мишенью в ходе конфликтов, а также выразил сомнение в продолжении поддержки Украины со стороны Запада.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал варварством террористическую атаку беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево и задался вопросом о том, будет ли продолжаться поддержка Украины со стороны Запада.
"Полнейшее варварство с применением оружия, сделанного на Западе. Будут ли люди (в западных странах - ред.) и дальше поддерживать Украину, которая вот так целенаправленно бьет по гражданским лицам?" - написал политик на своей странице в социальной сети X, комментируя публикацию МИД РФ о террористической атаке ВСУ на автобус в Енакиево.
Мема также заявил, что этот теракт должен быть осужден самым строгим образом, а мирные жители никогда не должны становиться мишенью для ударов в ходе вооруженных конфликтов.
"Молчание лидеров Европы находится за гранью позора", - добавил Мема.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР в среду. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять человек госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.