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Только за май в ЛНР от атак ВСУ пострадали погибли 26 человек - РИА Новости, 04.06.2026
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22:03 04.06.2026
Только за май в ЛНР от атак ВСУ пострадали погибли 26 человек

Лантратова: только за май в ЛНР от атак ВСУ пострадали 82 человека, погибли 26

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За май в ЛНР в результате атак украинских БПЛА погибли 26 человек, в том числе один ребенок.
  • Пострадавших 82 человека, среди них 23 ребенка.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Только за май в ЛНР в результате атак украинских БПЛА пострадали 82 человека, погибли 26 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«

"Только за май в ЛНР в результате атак БПЛА пострадали 82 человека. Среди них 23 ребёнка. Погибли 26 человек. В том числе один ребёнок", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".

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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияЯна Лантратова
 
 
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