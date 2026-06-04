Только за май в ЛНР от атак ВСУ пострадали погибли 26 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За май в ЛНР в результате атак украинских БПЛА погибли 26 человек, в том числе один ребенок.
- Пострадавших 82 человека, среди них 23 ребенка.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Только за май в ЛНР в результате атак украинских БПЛА пострадали 82 человека, погибли 26 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
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"Только за май в ЛНР в результате атак БПЛА пострадали 82 человека. Среди них 23 ребёнка. Погибли 26 человек. В том числе один ребёнок", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".