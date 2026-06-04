Глава МИД Армении подписал рамочное соглашение по "Маршруту Трампа"

ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что подписал с США рамочное соглашение по "Маршруту Трампа", который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию.