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Глава МИД Армении подписал рамочное соглашение по "Маршруту Трампа" - РИА Новости, 04.06.2026
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10:39 04.06.2026
Глава МИД Армении подписал рамочное соглашение по "Маршруту Трампа"

Мирзоян сообщил, что подписал рамочное соглашение по "Маршруту Трампа"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил о подписании рамочного соглашения с США по «Маршруту Трампа».
  • Соглашение относительно «Маршрута Трампа» готово к ратификации после того, как его подписали стороны.
ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что подписал с США рамочное соглашение по "Маршруту Трампа", который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию.
"Я подписал рамочное соглашение между Арменией и США относительно "Маршрута Трампа". Вы помните, что несколько дней назад, во время визита в Армению госсекретаря США Марко Рубио, оно было парафировано. Госсектретарь Рубио уже подписал соглашение и документы были направлены нам. Я поставил свою подпись. Тем самым дистанционное подписание завершено и соглашение готово к ратификации", - заявил Мирзоян в видеообращении.
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В миреАрменияСШААзербайджанМарко РубиоАрарат Мирзоян
 
 
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