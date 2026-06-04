Глава МИД Армении подписал рамочное соглашение по "Маршруту Трампа"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил о подписании рамочного соглашения с США по «Маршруту Трампа».
- Соглашение относительно «Маршрута Трампа» готово к ратификации после того, как его подписали стороны.
ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что подписал с США рамочное соглашение по "Маршруту Трампа", который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию.
"Я подписал рамочное соглашение между Арменией и США относительно "Маршрута Трампа". Вы помните, что несколько дней назад, во время визита в Армению госсекретаря США Марко Рубио, оно было парафировано. Госсектретарь Рубио уже подписал соглашение и документы были направлены нам. Я поставил свою подпись. Тем самым дистанционное подписание завершено и соглашение готово к ратификации", - заявил Мирзоян в видеообращении.