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Анохин: в ОЭЗ "Стабна" располагается семь резидентов на данный момент - РИА Новости, 04.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
23:18 04.06.2026
Анохин: в ОЭЗ "Стабна" располагается семь резидентов на данный момент

Василий Анохин: в ОЭЗ "Стабна" сейчас располагается семь резидентов

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. На данный момент в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Стабна" располагается семь резидентов, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Василий Анохин.
"ОЭЗ "Стабна" находится на приграничье, и это особенно актуально для логистических компаний или тех компаний, которые активно работают с Беларусью. У нас там сейчас семь резидентов. Один из крупнейших – "Озон", который как раз активно ведет строительство. Также у нас есть резиденты, которые строят вакуумное технологическое оборудование для "Роскосмоса". Сегодня подписали об этом соглашение. Есть компании, которые работают в сфере дорожного строительства, в сфере транспорта, в сфере камер общественного наблюдения, камер контроля скорости и многое другое. Конечно, мы стараемся активно развиваться", – подчеркнул Анохин.
Губернатор рассчитывает на дальнейшее привлечение ряда компаний к новой работе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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