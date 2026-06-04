Анохин: в ОЭЗ "Стабна" располагается семь резидентов на данный момент

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. На данный момент в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Стабна" располагается семь резидентов, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Василий Анохин.
"ОЭЗ "Стабна" находится на приграничье, и это особенно актуально для логистических компаний или тех компаний, которые активно работают с Беларусью. У нас там сейчас семь резидентов. Один из крупнейших – "Озон", который как раз активно ведет строительство. Также у нас есть резиденты, которые строят вакуумное технологическое оборудование для "Роскосмоса". Сегодня подписали об этом соглашение. Есть компании, которые работают в сфере дорожного строительства, в сфере транспорта, в сфере камер общественного наблюдения, камер контроля скорости и многое другое. Конечно, мы стараемся активно развиваться", – подчеркнул Анохин.
Губернатор рассчитывает на дальнейшее привлечение ряда компаний к новой работе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.