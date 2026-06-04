Анохин: в ОЭЗ "Стабна" располагается семь резидентов на данный момент

"ОЭЗ "Стабна" находится на приграничье, и это особенно актуально для логистических компаний или тех компаний, которые активно работают с Беларусью. У нас там сейчас семь резидентов. Один из крупнейших – "Озон", который как раз активно ведет строительство. Также у нас есть резиденты, которые строят вакуумное технологическое оборудование для "Роскосмоса". Сегодня подписали об этом соглашение. Есть компании, которые работают в сфере дорожного строительства, в сфере транспорта, в сфере камер общественного наблюдения, камер контроля скорости и многое другое. Конечно, мы стараемся активно развиваться", – подчеркнул Анохин.