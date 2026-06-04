Польского альпиниста сняли с Монблана после удара молнии

Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянская горноспасательная служба эвакуировала двух польских альпинистов с вершины Монблана, именуемой Зуб Гиганта.

Один из альпинистов получил удар молнии в плечо, но состояние обоих не вызывало беспокойства.

РИМ, 4 июн - РИА Новости. Итальянская горноспасательная служба эвакуировала с одной из вершин Монблана, именуемой Зуб Гиганта, двух польских альпинистов, один из которых получил удар молнии в плечо, рассказали РИА Новости в ведомстве.

« "Команда из специалистов горноспасательной службы Валле-Д'Аоста и Финансовой гвардии, несмотря на погодные условия, смогла добраться до блокированных туристов и спустить их с вершины", - заявил представитель службы.

По его словам, один из поляков сообщил, что получил удар молнией в плечо, но состояние обоих не вызывалось беспокойства.