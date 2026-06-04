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Польского альпиниста сняли с Монблана после удара молнии - РИА Новости, 04.06.2026
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16:23 04.06.2026
Польского альпиниста сняли с Монблана после удара молнии

РИА Новости: итальянские спасатели эвакуировали польских альпинистов с Монблана

CC BY-SA 3.0 / Matthieu Riegler / Массив Монблан
Массив Монблан - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Matthieu Riegler /
Массив Монблан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянская горноспасательная служба эвакуировала двух польских альпинистов с вершины Монблана, именуемой Зуб Гиганта.
  • Один из альпинистов получил удар молнии в плечо, но состояние обоих не вызывало беспокойства.
РИМ, 4 июн - РИА Новости. Итальянская горноспасательная служба эвакуировала с одной из вершин Монблана, именуемой Зуб Гиганта, двух польских альпинистов, один из которых получил удар молнии в плечо, рассказали РИА Новости в ведомстве.
«
"Команда из специалистов горноспасательной службы Валле-Д'Аоста и Финансовой гвардии, несмотря на погодные условия, смогла добраться до блокированных туристов и спустить их с вершины", - заявил представитель службы.
По его словам, один из поляков сообщил, что получил удар молнией в плечо, но состояние обоих не вызывалось беспокойства.
Погодные условия на Монблане не позволили использовать вертолет. Альпинистов удалось доставить в Курмайор с помощью канатной дороги, где их передали медикам.
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