Адамова признали лучшим футболистом "Зенита" по итогам сезона-2025/26

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов признан лучшим футболистом команды по итогам сезона-2025/26.
- Адамов входит в топ сезона-2025/26 по большинству вратарских статистических показателей и является лидером чемпионата по количеству сухих матчей (15 из 26).
- «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по итогам сезона.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вратарь петербургского "Зенита" Денис Адамов признан лучшим футболистом команды по итогам сезона-2025/26, сообщается в Telegram-канале клуба.
Кругового признали лучшим игроком ЦСКА в мае
3 июня, 17:51
По большинству вратарских статистических показателей Адамов входит в топ сезона-2025/26. По проценту спасений он (81,0%) является вторым вратарем лиги после Максима Бориско (85,1%) из "Балтики". По соотношению ожидаемых и пропущенных мячей Адамов - пятый, он предотвратил 3,52 гола в ворота "Зенита". Также он является лидером чемпионата по количеству сухих матчей (15 из 26).
Петербургский клуб стал единоличным национальным рекордсменом по количеству трофеев чемпионата страны, ранее "Зенит" делил рекорд с московским "Спартаком", на счету которого 10 побед в чемпионате страны в постсоветский период. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь сезонов.
Широков отказался от просмотра футбола
Вчера, 14:08