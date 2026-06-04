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Адамова признали лучшим футболистом "Зенита" по итогам сезона-2025/26 - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
14:24 04.06.2026 (обновлено: 15:29 04.06.2026)
Адамова признали лучшим футболистом "Зенита" по итогам сезона-2025/26

Вратарь Адамов признан лучшим футболистом "Зенита" по итогам сезона-2025/26

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Денис Адамов
Денис Адамов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Денис Адамов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов признан лучшим футболистом команды по итогам сезона-2025/26.
  • Адамов входит в топ сезона-2025/26 по большинству вратарских статистических показателей и является лидером чемпионата по количеству сухих матчей (15 из 26).
  • «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по итогам сезона.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вратарь петербургского "Зенита" Денис Адамов признан лучшим футболистом команды по итогам сезона-2025/26, сообщается в Telegram-канале клуба.
Адамов начинал сезон в статусе запасного вратаря и впервые попал в стартовый состав в пятом туре чемпионата России в матче против московского "Спартака" (2:2).
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По большинству вратарских статистических показателей Адамов входит в топ сезона-2025/26. По проценту спасений он (81,0%) является вторым вратарем лиги после Максима Бориско (85,1%) из "Балтики". По соотношению ожидаемых и пропущенных мячей Адамов - пятый, он предотвратил 3,52 гола в ворота "Зенита". Также он является лидером чемпионата по количеству сухих матчей (15 из 26).
"Зенит" по итогам сезона 11-й раз в своей истории стал чемпионом России, "Краснодар" расположился на втором месте. Бронзу чемпионата страны завоевал московский "Локомотив".
Петербургский клуб стал единоличным национальным рекордсменом по количеству трофеев чемпионата страны, ранее "Зенит" делил рекорд с московским "Спартаком", на счету которого 10 побед в чемпионате страны в постсоветский период. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь сезонов.
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