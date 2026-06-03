Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кристофер Хелали призвал журналистов из CNN, Fox News и MSNBC посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть преступления украинской стороны.
- Хелали считает, что многие представители западных СМИ не хотят приезжать в Донбасс, так как это не отвечает их интересам и интересам их корпораций.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Журналист из США Кристофер Хелали призвал коллег из CNN, Fox News и MSNBC посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть преступления украинской стороны, заявил он РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Есть много известных американских журналистов, которым следует посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть украинские преступления. Я думаю о таких заметных людях, как ведущие Fox News, CNN, Андерсон Купер, а также некоторые очень известные журналисты с MSNBC. Я хотел бы привезти Рэйчел Мэддоу, хотел бы привезти их всех, чтобы они увидели правду", - сказал Хелали.
По его словам, многие представители западных СМИ не хотят приезжать в Донбасс, поскольку это не отвечает их интересам и интересам их корпораций.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.