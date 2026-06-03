С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Журналист из США Кристофер Хелали призвал коллег из CNN, Fox News и MSNBC посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть преступления украинской стороны, заявил он РИА Новости на полях ПМЭФ.

По его словам, многие представители западных СМИ не хотят приезжать в Донбасс, поскольку это не отвечает их интересам и интересам их корпораций.