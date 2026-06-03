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Около 700 животных из московских приютов обрели дом с марта по май - РИА Новости, 03.06.2026
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Около 700 животных из московских приютов обрели дом с марта по май

В Москве с марта по май обрели дом около 700 животных из приютов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКоты в вольере на территории приюта
Коты в вольере на территории приюта - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Коты в вольере на территории приюта. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Порядка 700 животных из московских приютов обрели дом в период с марта по май, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С марта по май новый дом обрели 700 животных из городских приютов Москвы - 497 собак и 203 кошки. Это на 49 питомцев больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что найти хозяев животным помогают сотрудники приютов и волонтеры. Кроме того, кошек и собак можно пристроить на городских выставках и с помощью сервиса "Моспитомец" на портале mos.ru.
"Сегодня в Москве работает 13 городских приютов для безнадзорных животны. Сейчас там живут более 15 тысяч собак и кошек", - добавляется в сообщении.
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