Около 700 животных из московских приютов обрели дом с марта по май

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Порядка 700 животных из московских приютов обрели дом в период с марта по май, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"С марта по май новый дом обрели 700 животных из городских приютов Москвы - 497 собак и 203 кошки. Это на 49 питомцев больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что найти хозяев животным помогают сотрудники приютов и волонтеры. Кроме того, кошек и собак можно пристроить на городских выставках и с помощью сервиса "Моспитомец" на портале mos.ru.