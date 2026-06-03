ООН спрогнозировала глобальные потери в животноводстве к 2040 году

РИМ, 3 июн - РИА Новости. Использование противомикробных препаратов в животноводстве при сохранении текущих тенденций может вырасти примерно на 30% к 2040 году, сопровождаясь - в наиболее критическом сценарии выработки устойчивости к ним микробов - глобальными потерями отрасли в 318 миллиардов долларов, говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), поступившем в РИА Новости.

« "Согласно текущим тенденциям, прогнозируется, что к 2040 году использование противомикробных препаратов в животноводстве вырастет примерно на 30%", - говорится в сопроводительном документе к докладу "Будущее использования противомикробных препаратов в животноводстве: экономическая цена действий или бездействия".

По расчетам ФАО , совокупные потери животноводческого производства при сценарии высокого уровня устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам (AMR) могут достичь 318 миллиардов долларов к 2040 году. Для сравнения, даже наиболее жесткий сценарий отказа от стимуляторов роста приведет к потерям в размере около 53 миллиардов долларов.

При этом общий ущерб для мировой экономики и благосостояния населения может оказаться еще более значительным. Согласно прогнозу ФАО, совокупные глобальные потери благосостояния в период с 2025 по 2040 год составят около 1,25 триллиона долларов при сценарии высокого распространения устойчивости к противомикробным препаратам.

Это более чем в 15 раз превышает предполагаемые потери в размере около 80 миллиардов долларов при наиболее строгом сценарии отказа от антибиотиков-стимуляторов роста.

Противомикробные препараты - это лекарственные средства, используемые для лечения инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями, грибками, вирусами и простейшими паразитами.

Когда микроорганизмы становятся устойчивыми к противомикробным препаратам, те со временем теряют свою эффективность, а стандартные методы лечения зачастую оказываются неэффективными, что приводит к увеличению заболеваемости и смертности среди людей, животных и растений.

В сельском хозяйстве это приводит к производственным потерям, наносит ущерб источникам средств к существованию и ставит под угрозу продовольственную безопасность.