В Курской области два человека получили ранения при атаках дронов ВСУ

КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ по автозаправке в Рыльске, а также по мотоциклисту Глушковском районе Курской области, оба пострадавших доставлены в больницу, сообщил глава региона Александр Хинштейн.