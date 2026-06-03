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В Курской области два человека получили ранения при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 03.06.2026
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21:58 03.06.2026
В Курской области два человека получили ранения при атаках дронов ВСУ

В Курской области 2 мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак дронов ВСУ по автозаправке в Рыльске ранен 44-летний мужчина.
  • В Глушковском районе Курской области беспилотник атаковал мотоциклиста 1969 года рождения, который получил серьезные осколочные ранения.
  • Оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу.
КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ по автозаправке в Рыльске, а также по мотоциклисту Глушковском районе Курской области, оба пострадавших доставлены в больницу, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
"Враг продолжает атаковать мирных жителей. Дрон ВСУ нанес удар по автозаправке в Рыльске. В результате ранен 44-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма. В Глушковском районе беспилотник атаковал местного жителя на мотоцикле", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что мужчина 1969 года рождения получил серьезные осколочные ранения.
"Оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу, наши врачи окажут им всю необходимую помощь", - сообщил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльскГлушковский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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