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Жирков и Шаронов покинули тренерский штаб "Динамо" - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол
 
11:00 03.06.2026
Жирков и Шаронов покинули тренерский штаб "Динамо"

Входивший в тренерский штаб Гусева Жирков покинул футбольный клуб "Динамо"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Москва)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятеро членов тренерского штаба московского «Динамо», включая Юрия Жиркова и Романа Шаронова, покинули команду.
  • Среди ушедших также специалисты по физической подготовке Агустин Киильяборда и Хуан Гомес, а также ассистент Алексей Радевич.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пятеро членов тренерского штаба московского "Динамо", включая экс-игроков сборной России Юрия Жиркова и Романа Шаронова, покинули команду, сообщается на сайте футбольного клуба.
Вместе с занимавшими должности ассистентов Жирковым и Шароновым тренерский штаб "бело-голубых" покинули специалисты по физической подготовке аргентинцы Агустин Киильяборда и Хуан Гомес, а также ассистент Алексей Радевич.
Шаронов и Жирков вошли в тренерский штаб Ролана Гусева в январе, Киильяборда и Гомес - в декабре. Радевич присоединился к команде в 2023 году в качестве аналитика, а в 2026 году стал одним из ассистентов.
После ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Гусев. В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая "Динамо" объявило, что специалист покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта. В тот же день клуб сообщил о возвращении на должность немца Сандро Шварца. Позднее в его штаб вошли Волкан Булут, Пепе, Иван Карандашов и Гильерме Гуэрра, ранее работавшие с ним в московской команде.
"Динамо" (45 очков) завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив "Краснодару" в финале пути РПЛ.
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