Жирков и Шаронов покинули тренерский штаб "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пятеро членов тренерского штаба московского «Динамо», включая Юрия Жиркова и Романа Шаронова, покинули команду.
- Среди ушедших также специалисты по физической подготовке Агустин Киильяборда и Хуан Гомес, а также ассистент Алексей Радевич.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пятеро членов тренерского штаба московского "Динамо", включая экс-игроков сборной России Юрия Жиркова и Романа Шаронова, покинули команду, сообщается на сайте футбольного клуба.
Шаронов и Жирков вошли в тренерский штаб Ролана Гусева в январе, Киильяборда и Гомес - в декабре. Радевич присоединился к команде в 2023 году в качестве аналитика, а в 2026 году стал одним из ассистентов.
После ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Гусев. В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая "Динамо" объявило, что специалист покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта. В тот же день клуб сообщил о возвращении на должность немца Сандро Шварца. Позднее в его штаб вошли Волкан Булут, Пепе, Иван Карандашов и Гильерме Гуэрра, ранее работавшие с ним в московской команде.
"Динамо" (45 очков) завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив "Краснодару" в финале пути РПЛ.