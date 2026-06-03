В Госдуме назвали Зеленского первым проектом "корпорации войны"

"К большому сожалению, украинцы потеряли свою землю. То есть она сегодня принадлежит иностранным корпорациям. На текущий момент мы видим, что сами жители Украины, граждане Украины, готовы были бы уже вступить в любое мирное соглашение, но они являются заложниками текущей ситуации", - заключила она.