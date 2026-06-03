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В Госдуме назвали Зеленского первым проектом "корпорации войны" - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:07 03.06.2026
В Госдуме назвали Зеленского первым проектом "корпорации войны"

РИА Новости: Аршинова назвала Зеленского первым проектом "корпорации войны" ЕС

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алена Аршинова заявила, что Владимир Зеленский является первым проектом «корпорации войны», которую представляет Европейский союз.
  • Украина стала военным полигоном, где тестируются новые вооружения и тактики ведения войны.
  • Жители Украины готовы к мирному соглашению, но являются заложниками текущей ситуации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский является первым проектом "корпорации войны", которую представляет Европейский союз, Украина сегодня стала военным полигоном, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
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"Мы видим, что Зеленский стал первым проектом корпорации войны, которая сегодня называется Евросоюзом. И фактически Украина стала военным полигоном", - сказала Аршинова.
Парламентарий отметила, что на украинской земле сегодня тестируются новые вооружения, новые тактики ведения войны и театра боевых действий.
"К большому сожалению, украинцы потеряли свою землю. То есть она сегодня принадлежит иностранным корпорациям. На текущий момент мы видим, что сами жители Украины, граждане Украины, готовы были бы уже вступить в любое мирное соглашение, но они являются заложниками текущей ситуации", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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