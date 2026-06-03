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Зеленский выступил с тревожным заявлением о положении Украины - РИА Новости, 03.06.2026
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21:46 03.06.2026 (обновлено: 23:17 03.06.2026)
Зеленский выступил с тревожным заявлением о положении Украины

Зеленский пожаловался на потерю интереса к Украине со стороны США

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил, что украинский вопрос не является приоритетным для США.
  • По его словам, Киев "находится в очереди" и долго ждет визита переговорной группы из США.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве заявил, что украинский вопрос не является приоритетным для США, его слова передает издание "Европейская правда".
"К сожалению, мы находимся сегодня не в фокусе. Иран — это вопрос номер один для Соединенных Штатов, а затем идет вопрос Украины", — утверждает он.
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По словам Зеленского, Киев "находится в очереди".
"Мы ждем, когда переговорная группа из США навестит нас. На мой взгляд, очень долго ждем", — посетовал глава киевского режима.
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Ранее Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Ответа не последовало.
Газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Глава киевского режима же был недоволен тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Киев, по его словам, не имел такого количества ракет с 2022 года.
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