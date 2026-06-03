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СМИ: Зеленский устроил истерику из-за ситуации с ПВО на Украине - РИА Новости, 03.06.2026
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14:19 03.06.2026
СМИ: Зеленский устроил истерику из-за ситуации с ПВО на Украине

Зеленский начал угрожать отставками из-за проблем с поставкой Patriot

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский угрожает украинским чиновникам отставками из-за срыва контракта на поставку Patriot.
  • Из его слов неизвестно, с какой именно страной было заключено соглашение.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский угрожает украинским чиновникам отставками из-за срыва контракта на поставку Patriot, передает Telegram-канал "Политика страны".
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"Либо ясность по реализации нашей договоренности, либо серьезные кадровые выводы", — приводят в публикации заявление Зеленского.
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Как указал источник, неизвестно, с какой именно страной был заключили соглашение.
Британская газета The Guardian сообщала, что нехватка у Киева ракет для американских систем ПВО Patriot создала критическую уязвимость для Украины.
Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
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