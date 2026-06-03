Зеленский сделал признание после удара ВС России

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина не может защититься от ударов ВС России, на это пожаловался в соцсети Х Владимир Зеленский.

"К сожалению, нынешний уровень снабжения нашей ПВО не позволяют нам перехватывать значительную часть ракет", — посетовал он.

Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.