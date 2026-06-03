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Зеленский сделал признание после удара ВС России - РИА Новости, 03.06.2026
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03:23 03.06.2026 (обновлено: 10:11 03.06.2026)
Зеленский сделал признание после удара ВС России

Зеленский признал, что Украина не может защититься от ударов ВС России

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский пожаловался на недостаточный уровень снабжения украинской ПВО.
  • Глава киевского режима признал, что Украина не в состоянии защититься от ударов ВС России.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина не может защититься от ударов ВС России, на это пожаловался в соцсети Х Владимир Зеленский.
«
"К сожалению, нынешний уровень снабжения нашей ПВО не позволяют нам перехватывать значительную часть ракет", — посетовал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В США раскритиковали Зеленского после удара возмездия ВС России
01:25
Ранее глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Глава киевского режима же был недоволен тем, что в ходе войны США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Киев, по его словам, не имел такого количества ракет с 2022 года.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
СМИ: Украина столкнулась с критической ситуацией после удара ВС России
02:20
 
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