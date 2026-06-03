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В США раскритиковали Зеленского после удара возмездия ВС России - РИА Новости, 03.06.2026
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01:25 03.06.2026 (обновлено: 05:41 03.06.2026)
В США раскритиковали Зеленского после удара возмездия ВС России

Дэвис: Зеленский виновен в разрушении Украины

© REUTERS / Christine OlssonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Christine Olsson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский виновен в продолжении конфликта на Украине, комментируя удар возмездия ВС России.
  • Он подчеркнул, что военное решение конфликта для Украины невозможно, и призвал Зеленского с его западными сторонниками осознать это.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский виновен в продолжении конфликта на Украине, заявил в соцсети Х подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис после удара возмездия ВС России.
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"Зеленский и все его западные сторонники год за годом игнорируют эту реальность, обрекая Украину на такие страдания", — написал он, комментируя российский удар по Киеву.
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По словам эксперта, глава киевского режима и его западные партнеры должны как можно быстрее осознать, что не смогут победить Россию военным путем. Запад несет полную ответственность за продолжение конфликта, добавил Дэвис.
"Несмотря на заявления Зеленского и западных сторонников войны, военного решения этой войны для Украины нет, и неважно, сколько будет поставлено перехватчиков, сколько ракет большой дальности, сколько беспилотников поддержки – ничто из этого не изменит исход", — резюмировал он.
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Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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