Зеленский не хочет мира, заявил Слуцкий

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Зеленский тормозит любые переговоры ради продолжения войны.

Слуцкий подчеркнул, что для завершения конфликта Украине необходимо вывести свои войска с территории регионов России.

Политик отметил, что цели СВО будут достигнуты, если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет никакого мира и тормозит любые переговоры ради продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Укрофюрер (Зеленский - ред.) не хочет никакого мира и на самом деле только тормозит любые переговоры для продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры. И своей "пиар-рисовкой" перед натовскими лидерами на фоне непрекращающегося ядерного шантажа и государственного терроризма вновь пытается втянуть в конфликт Европу и НАТО в целом", - написал он в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что "рецепт завершения конфликта" Зеленскому неоднократно давали.

"Украинской хунте необходимо вывести свои бандформирования с территории регионов нашей страны для прекращения боевых действий и продолжения переговорного процесса", - добавил он.

Однако, по словам Слуцкого, киевский режим сознательно "провоцирует новый виток эскалации террором против русских детей" и атаками боевых дронов на мирную инфраструктуру российских городов.

Он отметил, что Россия прекрасно видит "все эти "маневры" бандеровцев", а от переговоров не отказывалась.