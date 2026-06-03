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Зеленский не хочет мира, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.06.2026
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21:52 03.06.2026
Зеленский не хочет мира, заявил Слуцкий

Слуцкий: Зеленский тормозит переговоры ради сохранения своей диктатуры

© AP Photo / Khalil HamraВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Зеленский тормозит любые переговоры ради продолжения войны.
  • Слуцкий подчеркнул, что для завершения конфликта Украине необходимо вывести свои войска с территории регионов России.
  • Политик отметил, что цели СВО будут достигнуты, если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет никакого мира и тормозит любые переговоры ради продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По словам Слуцкого, Зеленский "пускает пыль в глаза" генсеку НАТО Марку Рютте, заявляя на их совместной пресс-конференции в Киеве о готовности к переговорам о мире с Россией.
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"Укрофюрер (Зеленский - ред.) не хочет никакого мира и на самом деле только тормозит любые переговоры для продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры. И своей "пиар-рисовкой" перед натовскими лидерами на фоне непрекращающегося ядерного шантажа и государственного терроризма вновь пытается втянуть в конфликт Европу и НАТО в целом", - написал он в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что "рецепт завершения конфликта" Зеленскому неоднократно давали.
"Украинской хунте необходимо вывести свои бандформирования с территории регионов нашей страны для прекращения боевых действий и продолжения переговорного процесса", - добавил он.
Однако, по словам Слуцкого, киевский режим сознательно "провоцирует новый виток эскалации террором против русских детей" и атаками боевых дронов на мирную инфраструктуру российских городов.
Он отметил, что Россия прекрасно видит "все эти "маневры" бандеровцев", а от переговоров не отказывалась.
"Но цели СВО будут достигнуты. И если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия. Парадигма конфликта изменилась", - заключил политик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЕвропаВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Марк РюттеНАТОГосдума РФВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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