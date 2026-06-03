Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Зеленский тормозит любые переговоры ради продолжения войны.
- Слуцкий подчеркнул, что для завершения конфликта Украине необходимо вывести свои войска с территории регионов России.
- Политик отметил, что цели СВО будут достигнуты, если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет никакого мира и тормозит любые переговоры ради продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Укрофюрер (Зеленский - ред.) не хочет никакого мира и на самом деле только тормозит любые переговоры для продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры. И своей "пиар-рисовкой" перед натовскими лидерами на фоне непрекращающегося ядерного шантажа и государственного терроризма вновь пытается втянуть в конфликт Европу и НАТО в целом", - написал он в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что "рецепт завершения конфликта" Зеленскому неоднократно давали.
"Украинской хунте необходимо вывести свои бандформирования с территории регионов нашей страны для прекращения боевых действий и продолжения переговорного процесса", - добавил он.
Однако, по словам Слуцкого, киевский режим сознательно "провоцирует новый виток эскалации террором против русских детей" и атаками боевых дронов на мирную инфраструктуру российских городов.
Он отметил, что Россия прекрасно видит "все эти "маневры" бандеровцев", а от переговоров не отказывалась.
"Но цели СВО будут достигнуты. И если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия. Парадигма конфликта изменилась", - заключил политик.
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22 июня 2022, 17:18