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Зеленский был выбран Западом, чтобы сыграть кровавую роль, заявила Захарова - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:01 03.06.2026
Зеленский был выбран Западом, чтобы сыграть кровавую роль, заявила Захарова

Захарова: Зеленский играет с миллионами западных денег

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский был выбран Западом, чтобы сыграть «кровавую роль».
  • По словам Захаровой, Зеленский играет эту роль, используя западные деньги.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский был выбран Западом, чтобы сыграть кровавую роль, и он играет с миллионами западных денег, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они (Запад - ред.) создали его. Он никто. Он не актер, он просто комик, как плохой комик, не потому что у него нет таланта, а потому что у него больше амбиций, чем таланта. Он был выбран, чтобы сыграть эту грязную, кровавую роль, и он играет с тысячами, миллионами и миллиардами западных денег", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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