Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский был выбран Западом, чтобы сыграть «кровавую роль».
- По словам Захаровой, Зеленский играет эту роль, используя западные деньги.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский был выбран Западом, чтобы сыграть кровавую роль, и он играет с миллионами западных денег, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они (Запад - ред.) создали его. Он никто. Он не актер, он просто комик, как плохой комик, не потому что у него нет таланта, а потому что у него больше амбиций, чем таланта. Он был выбран, чтобы сыграть эту грязную, кровавую роль, и он играет с тысячами, миллионами и миллиардами западных денег", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.