Защита обжаловала арест полковника Таразевича

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита полковника Виктора Таразевича, начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, обжаловала его арест.

Арест Таразевича был удовлетворен судом 22 мая на два месяца по делу об особо крупном мошенничестве.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Защита полковника Виктора Таразевича, которого СМИ называют начальником продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Таразевича Виктора Эдвардовича было удовлетворено судом 22 мая.

Как писала "Российская газета", начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Таразевича суд арестовал на два месяца по делу об особо крупном мошенничестве.

Продовольственное управление департамента ресурсного обеспечения отвечает за организацию питания военнослужащих российской армии.