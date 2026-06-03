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Защита обжаловала арест полковника Таразевича - РИА Новости, 03.06.2026
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10:40 03.06.2026 (обновлено: 10:52 03.06.2026)
Защита обжаловала арест полковника Таразевича

Защита обжаловала арест полковника Таразевича по делу о крупном мошенничестве

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита полковника Виктора Таразевича, начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, обжаловала его арест.
  • Арест Таразевича был удовлетворен судом 22 мая на два месяца по делу об особо крупном мошенничестве.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Защита полковника Виктора Таразевича, которого СМИ называют начальником продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Таразевича Виктора Эдвардовича было удовлетворено судом 22 мая.
Как писала "Российская газета", начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Таразевича суд арестовал на два месяца по делу об особо крупном мошенничестве.
Продовольственное управление департамента ресурсного обеспечения отвечает за организацию питания военнослужащих российской армии.
В феврале 2025 года Таразевич в ведомственном журнале "Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации" рассказал о создании нового индивидуального рациона питания, изменений в котором потребовала специальная военная операция. По словам Таразевича, сухпаек модернизировали, повысив его калорийность и изменив упаковку.
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