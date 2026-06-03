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В Запорожской области ВСУ ударили по машине, водитель и пассажир погибли - РИА Новости, 03.06.2026
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13:07 03.06.2026 (обновлено: 13:14 03.06.2026)

В Запорожской области ВСУ ударили по машине, водитель и пассажир погибли

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по гражданской машине в Запорожской области.
  • Водитель и пассажир автомобиля погибли.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по гражданской машине в Запорожской области, водитель и пассажир погибли, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее в среду губернатор сообщил, что ВСУ осуществляют ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, в частности используют беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре Мелитополя.
"На автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа под атаку попал гражданский автомобиль. К сожалению, водитель и пассажир погибли", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
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