В Запорожской области ВСУ ударили по машине, водитель и пассажир погибли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по гражданской машине в Запорожской области.
- Водитель и пассажир автомобиля погибли.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по гражданской машине в Запорожской области, водитель и пассажир погибли, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее в среду губернатор сообщил, что ВСУ осуществляют ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, в частности используют беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре Мелитополя.
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22 июня 2022, 17:18