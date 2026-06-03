Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ряд западных СМИ лишили права опубликовать репортажи из Старобельска.
- Полсотни иностранных корреспондентов из 19 стран посетили Старобельск по приглашению МИД России.
ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. На Западе лишили права ряд своих СМИ опубликовать репортажи из Старобельска, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Российский дипломат выразила признательность "честным и принципиальным представителям журналистского сообщества", которые откликнулись на приглашение МИД России и в кратчайшие сроки отправились в Старобельск, "чтобы увидеть как орудия, так и последствия преступления своими глазами".
"Полсотни аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов из 19 стран сообща не позволили зачинщикам скрыть истинное положение дел. Сожалеем, что из-за сложившейся в некоторых западных государствах политической конъюнктуры несколько сотрудников СМИ оказались лишены законного права опубликовать на родине репортаж с места событий, а журналисты американской "Си-Эн-Эн", британской "Би-Би-Си", а также их японские коллеги – даже самой возможности посетить город", - сказала Жданова на 1138-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
Она выразила надежду, что права этих сотрудников СМИ помогут восстановить профильные международные структуры.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.
Госдума 27 мая приняла обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической атакой киевского режима на педагогический колледж в ЛНР. Российские парламентарии призвали всех здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности, решительно осудить преступные действия Киева.