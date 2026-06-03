Запад не дал некоторым СМИ опубликовать репортажи из ЛНР, заявила Жданова

ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. На Западе лишили права ряд своих СМИ опубликовать репортажи из Старобельска, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.