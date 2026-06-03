Запад будет замалчивать удар ВСУ по автобусу в ДНР, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево в ДНР, по предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад будет замалчивать факт нападения.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Да, они будут замалчивать. Они не будут об этом говорить. Они не будут делать ничего, что бы подчеркивало абсолютную ненормальность, аномальность, преступность и аморальность действий киевского режима", - сказала она "Известиям".
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.