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Захарова назвала решение МОК махровым русофобским лоббизмом - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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16:22 03.06.2026 (обновлено: 16:38 03.06.2026)
Захарова назвала решение МОК махровым русофобским лоббизмом

Захарова назвала решение МОК по санкциям для россиян русофобским лоббизмом

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, но оставил в силе санкции в отношении российских.
  • Мария Захарова назвала это решение махровым русофобским лоббизмом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе рекомендации по санкциям для российских спортсменов, заявила РИА Новости, что идет речь о махровом русофобском лоббизме.
В мае исполнительный комитет МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий, оставив при этом в силе приостановку членства ОКР и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов.
«
"Речь идет о махровом русофобском лоббизме", - сказала Захарова РИА Новости в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, почему МОК решился снять ограничения с белорусов, а с россиян не решается.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияМария ЗахароваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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