Захарова назвала решение МОК махровым русофобским лоббизмом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, но оставил в силе санкции в отношении российских.
- Мария Захарова назвала это решение махровым русофобским лоббизмом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе рекомендации по санкциям для российских спортсменов, заявила РИА Новости, что идет речь о махровом русофобском лоббизме.
В мае исполнительный комитет МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий, оставив при этом в силе приостановку членства ОКР и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов.
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"Речь идет о махровом русофобском лоббизме", - сказала Захарова РИА Новости в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, почему МОК решился снять ограничения с белорусов, а с россиян не решается.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.