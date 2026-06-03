Захарова назвала решение МОК махровым русофобским лоббизмом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе рекомендации по санкциям для российских спортсменов, заявила РИА Новости, что идет речь о махровом русофобском лоббизме.