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Захарова указала на лицемерие западных политиков, сравнив их с сиренами - РИА Новости, 03.06.2026
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15:40 03.06.2026
Захарова указала на лицемерие западных политиков, сравнив их с сиренами

Захарова: лицемерие западных политиков похоже на "сладкоголосых сирен"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что западные политики, ведущие риторику о переговорах с Россией и продолжающие поставлять оружие Киеву, похожи на сладкоголосых сирен.
  • Мария Захарова подчеркнула, что Россия знает реальную цену словам западных политиков.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Западные политики, которые лицемерно ведут риторику о переговорах с Россией и при этом продолжают накачивать Киев оружием, похожи на "сладкоголосых сирен", Россия знает реальную цену их слов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Знаете, такие реально сирены. Я прошу прощения за это символическое сравнение, это те самые сирены, у которых были перья из металла, и смертоносными своими сладкоголосыми речами они потом просто убивали", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ, напомнив, что Запад поставляет Киеву оружие для убийства мирных россиян.
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