Захарова указала на лицемерие западных политиков, сравнив их с сиренами

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Западные политики, которые лицемерно ведут риторику о переговорах с Россией и при этом продолжают накачивать Киев оружием, похожи на "сладкоголосых сирен", Россия знает реальную цену их слов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.