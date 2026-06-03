Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что западные политики, ведущие риторику о переговорах с Россией и продолжающие поставлять оружие Киеву, похожи на сладкоголосых сирен.
- Мария Захарова подчеркнула, что Россия знает реальную цену словам западных политиков.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Западные политики, которые лицемерно ведут риторику о переговорах с Россией и при этом продолжают накачивать Киев оружием, похожи на "сладкоголосых сирен", Россия знает реальную цену их слов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Знаете, такие реально сирены. Я прошу прощения за это символическое сравнение, это те самые сирены, у которых были перья из металла, и смертоносными своими сладкоголосыми речами они потом просто убивали", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ, напомнив, что Запад поставляет Киеву оружие для убийства мирных россиян.
Поэтому Россия знает "цену" слову этого западного меньшинства, добавила Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.