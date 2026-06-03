Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армению должны спасти ее граждане.
- По словам Захаровой, гражданам Армении нужно сделать выбор в пользу своей страны на выборах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Армению должны спасти ее граждане, которым на выборах нужно сделать выбор в пользу своей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.
"Армению должны спасти граждане Армении, которые имеют все возможности сейчас на выборах сделать выбор в пользу своей собственной страны", - сказала официальный представитель журналистам, отвечая на вопрос, кто должен спасти Армению.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.