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Армению должны спасти ее граждане, заявила Захарова - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:12 03.06.2026 (обновлено: 15:19 03.06.2026)
Армению должны спасти ее граждане, заявила Захарова

Захарова: граждане Армении должны сделать выбор в пользу своей страны

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армению должны спасти ее граждане.
  • По словам Захаровой, гражданам Армении нужно сделать выбор в пользу своей страны на выборах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Армению должны спасти ее граждане, которым на выборах нужно сделать выбор в пользу своей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.
"Армению должны спасти граждане Армении, которые имеют все возможности сейчас на выборах сделать выбор в пользу своей собственной страны", - сказала официальный представитель журналистам, отвечая на вопрос, кто должен спасти Армению.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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ПМЭФ-2026В миреАрменияРоссияМария Захарова
 
 
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