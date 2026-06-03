Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим ведет информационные кампании по примеру террористов ИГ (запрещена в России).
- Заявление было сделано в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим ведет информационные кампании по примеру террористов ИГ*, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Киевский режим использует, кстати, что мы видели на примере ИГИЛ* (ИГ* запрещена в России – ред.), информацию крайне агрессивно, информационное поле, все приемы связаны с искажением смыслов", - сообщила она агентству.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.