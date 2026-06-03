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Захарова спросила у журналиста Би-би-си, почему он не поехал в Старобельск - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:54 03.06.2026 (обновлено: 14:57 03.06.2026)
Захарова спросила у журналиста Би-би-си, почему он не поехал в Старобельск

РИА Новости: Захарова спросила, почему журналист Би-би-си не был в Старобельске

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова спросила Стива Розенберга, почему он отказался ехать на место теракта в Старобельске.
  • Почему на площадках ярмарок и других мероприятий он есть, а в Старобельске его не было, поинтересовалась представитель МИД России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично спросила у журналиста Би-би-си Стива Розенберга, почему он отказался ехать на место теракта в Старобельске, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Задайте вопрос Стиву Розенбергу, почему на площадках ярмарок и других мероприятий он есть, а в Старобельске его не было. У меня, например, есть вопрос", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ, когда Розенберг стоял рядом.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Вчера, 14:21
 
ПМЭФ-2026СтаробельскБи-би-сиУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВ миреМария ЗахароваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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