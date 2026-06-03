Захарова спросила у журналиста Би-би-си, почему он не поехал в Старобельск

РИА Новости: Захарова спросила, почему журналист Би-би-си не был в Старобельске

© Фото : МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Фото : МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото