Захарова спросила у журналиста Би-би-си, почему он не поехал в Старобельск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова спросила Стива Розенберга, почему он отказался ехать на место теракта в Старобельске.
- Почему на площадках ярмарок и других мероприятий он есть, а в Старобельске его не было, поинтересовалась представитель МИД России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично спросила у журналиста Би-би-си Стива Розенберга, почему он отказался ехать на место теракта в Старобельске, передает корреспондент РИА Новости.
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"Задайте вопрос Стиву Розенбергу, почему на площадках ярмарок и других мероприятий он есть, а в Старобельске его не было. У меня, например, есть вопрос", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ, когда Розенберг стоял рядом.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.