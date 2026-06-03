США не ведут себя с Арменией, как с равным партнером, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армения и США в конце мая подписали пакет документов, в том числе устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не ведут себя с Арменией как с равноправным партнером.
- Она отметила, что ни один из подписанных документов не является международным договором и не создает для сторон конкретных обязательств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. США не ведут себя с Арменией как с равноправным партнером, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Давайте зададим вопрос: с равноправным партнером так себя ведут? Конечно, нет. Когда речь идет о равноправии... не ограничивается дело декларациями, заявлениями, обещаниями, клятвами. Речь идет действительно об оформлении отношений в международные договоры", - сказала Захарова агентству, отвечая на вопрос об оценке РФ этого пакета документов.
Официальный представитель МИД РФ также указала на то, что США и Армения уже заключали документы о стратегическом партнерстве, предыдущие обещания американцев так и не были выполнены.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.