США не ведут себя с Арменией, как с равным партнером, заявила Захарова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. США не ведут себя с Арменией как с равноправным партнером, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

Официальный представитель МИД РФ также указала на то, что США и Армения уже заключали документы о стратегическом партнерстве, предыдущие обещания американцев так и не были выполнены.