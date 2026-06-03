Захарова назвала письмо Зеленского к Трампу пустышкой с эффектом плацебо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
- Мария Захарова заявила, что письмо Зеленского — это «пустышка с эффектом плацебо» для украинцев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского к американскому президенту Дональду Трампу о нехватке ракет ПВО - это пустышка с эффектом плацебо для украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.