Захарова назвала письмо Зеленского к Трампу пустышкой с эффектом плацебо

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского к американскому президенту Дональду Трампу о нехватке ракет ПВО - это пустышка с эффектом плацебо для украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.