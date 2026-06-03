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Захарова назвала письмо Зеленского к Трампу пустышкой с эффектом плацебо - РИА Новости, 03.06.2026
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14:31 03.06.2026 (обновлено: 14:33 03.06.2026)
Захарова назвала письмо Зеленского к Трампу пустышкой с эффектом плацебо

Захарова назвала письмо Зеленского к Трампу о дефиците ПВО плацебо для украинцев

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
  • Мария Захарова заявила, что письмо Зеленского — это «пустышка с эффектом плацебо» для украинцев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского к американскому президенту Дональду Трампу о нехватке ракет ПВО - это пустышка с эффектом плацебо для украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Зеленский ранее написал письмо Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Захарова назвала письмо Зеленского Трампу про нехватку ПВО показушным
Вчера, 14:27
"Это не про рейтинг, это не про реноме… вот этот образ, который пытается формировать Зеленский. Нужно что-то им подсунуть, нужно какую-то такую абсолютно пустышку с эффектом плацебо, таблетку, какую-то историю рассказать для того, чтобы просто отсрочить неминуемое", - сказала Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Захарова указала на цинизм Би-би-си, которые посетили ПМЭФ, но не ЛНР
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Мария ЗахароваВ миреРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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