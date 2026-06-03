Захарова рассказала, кто изолировал США от отношений с российским бизнесом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что деструктивные силы в США изолировали Вашингтон от нормальных и выгодных отношений с российским бизнесом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Деструктивные силы в США сами изолировали Вашингтон от нормальных и выгодных им отношений с российским бизнесом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Соединенные Штаты Америки при вот этих деструктивных силах, которые много лет проводили соответствующую политику, сами себя изолировали от возможности нормального ведения отношений, выгодных им, с российским бизнесом, с российским гражданским обществом", - сказала Захарова в беседе с агентством.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.