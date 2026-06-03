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Захарова рассказала, кто изолировал США от отношений с российским бизнесом - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:18 03.06.2026 (обновлено: 14:20 03.06.2026)
Захарова рассказала, кто изолировал США от отношений с российским бизнесом

Захарова: деструктивные силы в США сами изолировали Вашингтон от бизнеса РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что деструктивные силы в США изолировали Вашингтон от нормальных и выгодных отношений с российским бизнесом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Деструктивные силы в США сами изолировали Вашингтон от нормальных и выгодных им отношений с российским бизнесом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Соединенные Штаты Америки при вот этих деструктивных силах, которые много лет проводили соответствующую политику, сами себя изолировали от возможности нормального ведения отношений, выгодных им, с российским бизнесом, с российским гражданским обществом", - сказала Захарова в беседе с агентством.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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