Захарова рассказала, кто изолировал США от отношений с российским бизнесом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Деструктивные силы в США сами изолировали Вашингтон от нормальных и выгодных им отношений с российским бизнесом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.