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США не думают об интересах Армении, заявила Захарова - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:02 03.06.2026
США не думают об интересах Армении, заявила Захарова

Захарова: США не думают об интересах Армении, подписывая соглашения с Ереваном

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения и США в конце мая подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США, подписывая соглашения с Ереваном, не думают об интересах Армении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. США не думают об интересах Армении, подписывая соглашения с Ереваном, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Армения и США в конце мая подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Стороны также заключили договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта "Путь Трампа во имя международного процветания".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Возьмите с собой в ЕС: Россия приготовила Армении просто царский подарок
2 июня, 08:00
"Никто про Армению на самом деле там не думает в контексте ее собственных интересов. Думают всегда об интересах Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова в беседе с агентством.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
МИД предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС
Вчера, 13:31
 
ПМЭФ-2026В миреАрменияСШАЕреванМария Захарова
 
 
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