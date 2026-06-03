США не думают об интересах Армении, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армения и США в конце мая подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США, подписывая соглашения с Ереваном, не думают об интересах Армении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. США не думают об интересах Армении, подписывая соглашения с Ереваном, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Армения и США в конце мая подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Стороны также заключили договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта "Путь Трампа во имя международного процветания".
"Никто про Армению на самом деле там не думает в контексте ее собственных интересов. Думают всегда об интересах Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова в беседе с агентством.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.