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Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
13:41 03.06.2026 (обновлено: 15:11 03.06.2026)
Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению

Захарова: участие США в ПМЭФ знаменует возврат к цивилизованному общению с РФ

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала участие представителя США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению.
  • Делегацию возглавит глава комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук — младший.
  • Сам он считает сотрудничество в сфере культуры лучшим способом восстановить отношения между странами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала участие делегации Соединенных Штатов в Петербургском международном экономическом форуме возвращением к цивилизованному общению.
"Приходить и встречаться на форумах, дискутировать, спорить. <...> Это цивилизованный способ, а не то, чем они занимались под гнетом ультралиберальной повестки все это время", — сказала она.
Роботы, мудрое дерево и золотые крылья: чем удивило открытие ПМЭФ-2026
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

ПМЭФ-2026. Работа форума

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 19
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Его главная тема: "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".

ПМЭФ-2026. Работа форума

Его главная тема: "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".

© РИА Новости / Александр Вильф
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2 из 19
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 19
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из 76 стран мира.

ПМЭФ-2026

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из 76 стран мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 19
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Страной — почетным гостем в этом году станет Саудовская Аравия.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Страной — почетным гостем в этом году станет Саудовская Аравия.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 19
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Деловая программа ПМЭФ объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Деловая программа ПМЭФ объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 19
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В программу вошли треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии — новое качество" и другие.

ПМЭФ-2026. Работа форума

В программу вошли треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии — новое качество" и другие.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 19
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", молодежный форум "День будущего".

ПМЭФ-2026

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", молодежный форум "День будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 19
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Центральным мероприятием станет пленарное заседание, на котором президент Владимир Путин выступит с большой речью.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Центральным мероприятием станет пленарное заседание, на котором президент Владимир Путин выступит с большой речью.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 19
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

ПМЭФ-2026

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 19
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Башкирия представила "Мудрое древо Шэжэре" — оно может ответить на любой вопрос о республике, ее истории, эпосе, географии, экономике и достопримечательностях.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Башкирия представила "Мудрое древо Шэжэре" — оно может ответить на любой вопрос о республике, ее истории, эпосе, географии, экономике и достопримечательностях.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 19
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Стенд Дагестана украшен золотыми крыльями, макетом земного шара и парящими облаками.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Стенд Дагестана украшен золотыми крыльями, макетом земного шара и парящими облаками.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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12 из 19
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На стенде Санкт-Петербурга центральное место занимает макет реконструкции бывшей тюрьмы "Кресты", которая должна превратиться в общественное пространство.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На стенде Санкт-Петербурга центральное место занимает макет реконструкции бывшей тюрьмы "Кресты", которая должна превратиться в общественное пространство.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 19
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

ВТБ представил арт-проект, посвященный русской литературе. Центральными фигурами экспозиции стали Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский в солнечных очках.

Стенд ВТБ на ПМЭФ-2026

ВТБ представил арт-проект, посвященный русской литературе. Центральными фигурами экспозиции стали Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский в солнечных очках.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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14 из 19
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Смоленская область показывает беспилотники для разведки и эвакуации раненых, квадрокоптер с машинным зрением и робота, предназначенного для снабжения подразделений боеприпасами и вооружением.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Смоленская область показывает беспилотники для разведки и эвакуации раненых, квадрокоптер с машинным зрением и робота, предназначенного для снабжения подразделений боеприпасами и вооружением.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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15 из 19
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Телеканал RT демонстрирует гипсовые маски западных политиков под ироничным заголовком "15 злобных зрителей RT".

ПМЭФ-2026

Телеканал RT демонстрирует гипсовые маски западных политиков под ироничным заголовком "15 злобных зрителей RT".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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16 из 19
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

"Росатом" посвятил свой стенд технологиям продления жизни и укрепления здоровья, которые проиллюстрировал сюжетами русских народных сказок. В центре экспозиции — дерево с молодильными яблоками.

ПМЭФ-2026. Работа форума

"Росатом" посвятил свой стенд технологиям продления жизни и укрепления здоровья, которые проиллюстрировал сюжетами русских народных сказок. В центре экспозиции — дерево с молодильными яблоками.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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17 из 19
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

© РИА Новости / Александр Вильф
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18 из 19
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках спортивной программы ПМЭФ организовали катание на русской тройке. На форуме представят экспозицию, посвященную истории и современному развитию нового национального вида спорта.

Катание на русской тройке

В рамках спортивной программы ПМЭФ организовали катание на русской тройке. На форуме представят экспозицию, посвященную истории и современному развитию нового национального вида спорта.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
19 из 19

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 19

Его главная тема: "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 19

Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 19

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из 76 стран мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 19

Страной — почетным гостем в этом году станет Саудовская Аравия.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 19

Деловая программа ПМЭФ объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 19

В программу вошли треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии — новое качество" и другие.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 19

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", молодежный форум "День будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 19

Центральным мероприятием станет пленарное заседание, на котором президент Владимир Путин выступит с большой речью.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 19

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 19

Башкирия представила "Мудрое древо Шэжэре" — оно может ответить на любой вопрос о республике, ее истории, эпосе, географии, экономике и достопримечательностях.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 19

Стенд Дагестана украшен золотыми крыльями, макетом земного шара и парящими облаками.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
12 из 19

На стенде Санкт-Петербурга центральное место занимает макет реконструкции бывшей тюрьмы "Кресты", которая должна превратиться в общественное пространство.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 19

ВТБ представил арт-проект, посвященный русской литературе. Центральными фигурами экспозиции стали Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский в солнечных очках.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
14 из 19

Смоленская область показывает беспилотники для разведки и эвакуации раненых, квадрокоптер с машинным зрением и робота, предназначенного для снабжения подразделений боеприпасами и вооружением.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 19

Телеканал RT демонстрирует гипсовые маски западных политиков под ироничным заголовком "15 злобных зрителей RT".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
16 из 19

"Росатом" посвятил свой стенд технологиям продления жизни и укрепления здоровья, которые проиллюстрировал сюжетами русских народных сказок. В центре экспозиции — дерево с молодильными яблоками.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
17 из 19

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
18 из 19

В рамках спортивной программы ПМЭФ организовали катание на русской тройке. На форуме представят экспозицию, посвященную истории и современному развитию нового национального вида спорта.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
19 из 19
Американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет. Ее возглавит глава комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук — младший — основатель и президент Национального фонда памятников США и специалист по России во Всемирном фонде памятников. Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и в других проектах в стране, выступал в посольстве в Вашингтоне, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.
По словам Захаровой, его приезд показывает, в какой тупик Запад завел сам себя, будучи не в силах в этом признаться. Она подчеркнула, что деструктивные силы сами изолировали Вашингтон от нормальных и выгодных отношений с российским бизнесом и гражданским обществом.
© AP Photo / Michael WarrenГлава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук — младший
Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Michael Warren
Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук — младший. Архивное фото
Сам Кук-младший заявил агентству, что считает сотрудничество в сфере культуры лучшим способом восстановить двусторонние отношения.
"Я надеюсь улучшить отношения между нашими странами, чтобы стало проще осуществлять такие проекты, как создание памятников великим американцам российского происхождения в Вашингтоне", — сказал глава делегации.
Он планирует встретиться с министром культуры Ольгой Любимовой и принять участие в пленарном заседании.
Форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
ПМЭФ-2026: что это за форум, даты, программа, как туда попасть
Вчера, 14:18
 
ПМЭФ-2026РоссияСШАМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПолитикаВ мире
 
 
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