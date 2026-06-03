Рейтинг@Mail.ru
Курс Еревана ведет к действиям против интересов России, заявила Захарова - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 03.06.2026
Курс Еревана ведет к действиям против интересов России, заявила Захарова

Захарова: курс Еревана ведет к конкретным действиям против российских интересов

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что курс Еревана ведет к действиям против российских интересов.
  • Захарова связала это с наращиванием сотрудничества Армении с западными странами, упомянув визит госсекретаря США Марко Рубио в Армению.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Нынешний курс Еревана ведет к конкретным действиям против российских интересов, заявила на ПМЭФ в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это как раз очередной пример конкретных шагов официального Еревана по наращиванию сотрудничества с западными странами... Но при этом на практике получается, это шаги, которые ведут к конкретным действиям против российских интересов", - сказала агентству Захарова о визите госсекретаря США Марко Рубио в Армению.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Захарова пристыдила мировое сообщество за отсутствие реакции на атаки Киева
Вчера, 12:33
 
В миреЕреванРоссияСШАМарко РубиоМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала