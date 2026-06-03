Курс Еревана ведет к действиям против интересов России, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что курс Еревана ведет к действиям против российских интересов.
- Захарова связала это с наращиванием сотрудничества Армении с западными странами, упомянув визит госсекретаря США Марко Рубио в Армению.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Нынешний курс Еревана ведет к конкретным действиям против российских интересов, заявила на ПМЭФ в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это как раз очередной пример конкретных шагов официального Еревана по наращиванию сотрудничества с западными странами... Но при этом на практике получается, это шаги, которые ведут к конкретным действиям против российских интересов", - сказала агентству Захарова о визите госсекретаря США Марко Рубио в Армению.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.