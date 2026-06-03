Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что мировому сообществу должно быть стыдно за отсутствие осуждения террористических атак киевского режима.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Мировому сообществу должно быть стыдно за то, что оно не осуждает террористические атаки киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим постоянно совершает теракты, и мировому сообществу должно быть стыдно за то, что оно не осуждает киевский режим за международный терроризм", - сказала Захарова на полях ПМЭФ.
"Все нормальные люди должны сказать "нет" терроризму киевского режима", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.