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Захарова пристыдила мировое сообщество за отсутствие реакции на атаки Киева - РИА Новости, 03.06.2026
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12:33 03.06.2026 (обновлено: 12:35 03.06.2026)
Захарова пристыдила мировое сообщество за отсутствие реакции на атаки Киева

Захарова пристыдила мировое сообщество за отсутствие осуждения атак Киева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что мировому сообществу должно быть стыдно за отсутствие осуждения террористических атак киевского режима.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Мировому сообществу должно быть стыдно за то, что оно не осуждает террористические атаки киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим постоянно совершает теракты, и мировому сообществу должно быть стыдно за то, что оно не осуждает киевский режим за международный терроризм", - сказала Захарова на полях ПМЭФ.
"Все нормальные люди должны сказать "нет" терроризму киевского режима", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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