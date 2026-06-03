Захарова: визит представителя США на ПМЭФ показывает понимание тупика

Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель США посетит Петербургский международный экономический форум.

Мария Захарова считает, что присутствие представителя США на ПМЭФ свидетельствует о понимании Западом своего положения, но неспособности в этом признаться.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Приезд представителя США на Петербургский международный экономический форум показывает, что Запад чувствует, как загнал себя в тупик, но не может это признать, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это свидетельствует о том, что коллективный Запад понимает, в какой тупик сам себя завел, но при этом не может в этом признаться", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ, комментируя американское присутствие на форуме.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Сам Кук-младший заявил РИА Новости, что считает сотрудничество в сфере культуры лучшим способом восстановить отношения между Россией и США.