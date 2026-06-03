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Захарова: визит представителя США на ПМЭФ показывает понимание тупика - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:19 03.06.2026 (обновлено: 12:33 03.06.2026)
Захарова: визит представителя США на ПМЭФ показывает понимание тупика

Захарова: визит представителя США на ПМЭФ показывает понимание Западом тупика

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель США посетит Петербургский международный экономический форум.
  • Мария Захарова считает, что присутствие представителя США на ПМЭФ свидетельствует о понимании Западом своего положения, но неспособности в этом признаться.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Приезд представителя США на Петербургский международный экономический форум показывает, что Запад чувствует, как загнал себя в тупик, но не может это признать, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это свидетельствует о том, что коллективный Запад понимает, в какой тупик сам себя завел, но при этом не может в этом признаться", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ, комментируя американское присутствие на форуме.
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Эксперты России и США провели встречу по раздражителям, заявил МИД
2 июня, 17:16
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Сам Кук-младший заявил РИА Новости, что считает сотрудничество в сфере культуры лучшим способом восстановить отношения между Россией и США.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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