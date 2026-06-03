Захарова прокомментировала отсутствие международной реакции на теракт в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что ее не удивляет отсутствие международной реакции на теракт в Старобельске.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее уже не удивляет отсутствие международной реакции на теракт, устроенный ВСУ в Старобельске.
"Нет, меня не удивляет", - сказала Захарова на ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.