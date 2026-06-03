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Захарова прокомментировала отсутствие международной реакции на теракт в ЛНР - РИА Новости, 03.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 03.06.2026 (обновлено: 11:09 03.06.2026)
Захарова прокомментировала отсутствие международной реакции на теракт в ЛНР

Захарова заявила, что отсутствие международной реакции на удар по ЛНР не удивило

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что ее не удивляет отсутствие международной реакции на теракт в Старобельске.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее уже не удивляет отсутствие международной реакции на теракт, устроенный ВСУ в Старобельске.
"Нет, меня не удивляет", - сказала Захарова на ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Преподаватель Старобельского колледжа Елена Юрьева о фейках западных и украинских СМИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Преподаватель колледжа в Старобельске рассказала о фейках в западных СМИ
2 июня, 21:54
 
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