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Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР охотой на людей - РИА Новости, 03.06.2026
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09:52 03.06.2026 (обновлено: 10:26 03.06.2026)

Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР охотой на людей

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево в ДНР, по предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения.
  • По информации помощника министра здравоохранения России, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала РИА Новости охотой на людей удары Киева по автобусу в ДНР.
"Охота на людей. Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших - убивают террористическими методами", - сказала она.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщал, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Мирошник назвал удар ВСУ по автобусу в ДНР военным преступлением
10:00
 
Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваДенис ПушилинРоссияКиевАлексей Кузнецов
 
 
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