Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР охотой на людей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала РИА Новости охотой на людей удары Киева по автобусу в ДНР.

"Охота на людей. Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших - убивают террористическими методами", - сказала она.