Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР охотой на людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево в ДНР, по предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения.
- По информации помощника министра здравоохранения России, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала РИА Новости охотой на людей удары Киева по автобусу в ДНР.
"Охота на людей. Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших - убивают террористическими методами", - сказала она.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщал, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.