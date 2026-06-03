Захарова назвала Армению пассажиром, который хочет попасть в "пункт Г"

"Ненормально, когда идет манипуляция. Когда добрые намерения и законность, которые обеспечивают нормальное функционирование определенной сферы, используются с нечистоплотными целями. Вот это ненормально. Если ты хочешь в пункт Г через пункт Б, такое тоже возможно. Называется транзит. Но у этого есть своя логистика. Когда ты регистрируешься на пункт Б, ты летишь, там выходишь, со всеми прощаешься, идешь туда, куда надо. Это был открытый выбор. Но он был сделан. Ты хочешь изменить свой выбор? Пожалуйста. Для этого есть цивилизованный путь", - пояснила она.