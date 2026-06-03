Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала Армению пассажиром, который хочет попасть в "пункт Г" - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 03.06.2026
Захарова назвала Армению пассажиром, который хочет попасть в "пункт Г"

Захарова: Армения похожа на пассажира, который хочет попасть в "пункт Г"

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова сравнила власти Армении, которые стремятся присоединиться к Евросоюзу, оставаясь членом ЕАЭС, с пассажиром, который хочет из пункта «А» попасть в пункт «Г».
  • Захарова отметила, что стремление Армении в ЕС, оставаясь в ЕАЭС, — это «даже уже не попытка усидеть на двух стульях».
  • По словам Захаровой, если Армения хочет изменить свой выбор, для этого есть цивилизованный путь.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией сравнила власти Армении, которые стремятся присоединиться к Евросоюзу, одновременно оставаясь членом ЕАЭС, с пассажиром, который хочет из пункта "А" попасть в пункт "Г".
"Представьте, аэропорт, зал ожидания, пересадка, стыковка рейса. Несколько пассажиров, которые прошли все виды досмотров, границу, контроль и так далее. Каждый, буквально каждый из них добропорядочный, имеет определенные цели и задачи. И вот когда объявляется посадка, вдруг один из пассажиров, который вроде бы заявлен на этот рейс, говорит, вы знаете, а мне не в пункт БТБ, мне в пункт… да, наверное, ближе даже к пункту Г", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Возьмите с собой в ЕС: Россия приготовила Армении просто царский подарок
Вчера, 08:00
Говоря о стремлении Армении в ЕС, оставаясь в ЕАЭС, Захарова отметила, что это "это даже уже не попытка усидеть на двух стульях".
"Ненормально, когда идет манипуляция. Когда добрые намерения и законность, которые обеспечивают нормальное функционирование определенной сферы, используются с нечистоплотными целями. Вот это ненормально. Если ты хочешь в пункт Г через пункт Б, такое тоже возможно. Называется транзит. Но у этого есть своя логистика. Когда ты регистрируешься на пункт Б, ты летишь, там выходишь, со всеми прощаешься, идешь туда, куда надо. Это был открытый выбор. Но он был сделан. Ты хочешь изменить свой выбор? Пожалуйста. Для этого есть цивилизованный путь", - пояснила она.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Подсчитано, сколько потеряет Армения от запрета экспорта овощей в Россию
00:24
 
АрменияЕреванМария ЗахароваЕвразийский экономический союзНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала