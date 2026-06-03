Заявления Макрона взаимоисключают друг друга, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона взаимоисключают друг друга.
- Власти Франции задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, капитаном которого, предварительно, является гражданин РФ.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона взаимоисключают друг друга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Вот та самая дихотомия: мы не знаем, в какой момент какой человек какую часть заявлений Макрона услышит. Кто-то услышит про сотрудничество, призыв о котором обращен к президенту Белоруссии, хотя речь идет о России. А кто-то услышит о нормальности захвата законно бороздящих просторы мирового океана танкеров, и под флагами, и по расписанию, и по выданным документам в соответствии с нормами международного морского права. И для кого-то этот человек станет воплощением адекватности, а для кого-то неадекватности", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, предварительно, является гражданин РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.