Захарова указала на цинизм Би-би-си, которые посетили ПМЭФ, но не ЛНР

Дипломат подчеркнула, что у журналиста, проигнорировавшего трагедию в Старобельске, но посетившего ПМЭФ, просто нет совести.

"Это абсолютный цинизм. Но не меньший будет цинизм, если вы будете как ни в чем не бывало подходить и общаться с ним… Надо начинать разговоры с ним со слова "Старобельск", - указала Захарова.