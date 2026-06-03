Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова указала на цинизм журналиста Би-би-си, который отказался посетить место трагедии в Старобельске, но приехал на Петербургский международный экономический форум.
- МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, имеющих аккредитацию в России, но журналисты Би-би-си, CNN и представители японских СМИ не поехали.
- Захарова призвала начинать разговоры с журналистом со слова «Старобельск».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на цинизм журналиста британской телекорпорации Би-би-си, который отказался посещать место трагедии в Старобельске, но приехал на Петербургский международный экономический форум.
МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, которые имеют аккредитацию в России. Журналисты Би-би-си, CNN, а также представители японских СМИ не поехали.
"Мы получили официальное письмо от Би-би-си с объяснением… А он здесь. Вы знаете, у меня нет другого слова и другого выражения, как "хоть плюй в глаза - все божья роса", - сказала Захарова на сессии ПМЭФ "Твои слова как пули: как информация превратилась в мощнейшее оружие со временности".
Дипломат подчеркнула, что у журналиста, проигнорировавшего трагедию в Старобельске, но посетившего ПМЭФ, просто нет совести.
"Это абсолютный цинизм. Но не меньший будет цинизм, если вы будете как ни в чем не бывало подходить и общаться с ним… Надо начинать разговоры с ним со слова "Старобельск", - указала Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.