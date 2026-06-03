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Захарова указала на цинизм Би-би-си, которые посетили ПМЭФ, но не ЛНР - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:21 03.06.2026
Захарова указала на цинизм Би-би-си, которые посетили ПМЭФ, но не ЛНР

Захарова указала на цинизм Би-би-си, которые посетили ПМЭФ, но не Старобельск

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова указала на цинизм журналиста Би-би-си, который отказался посетить место трагедии в Старобельске, но приехал на Петербургский международный экономический форум.
  • МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, имеющих аккредитацию в России, но журналисты Би-би-си, CNN и представители японских СМИ не поехали.
  • Захарова призвала начинать разговоры с журналистом со слова «Старобельск».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на цинизм журналиста британской телекорпорации Би-би-си, который отказался посещать место трагедии в Старобельске, но приехал на Петербургский международный экономический форум.
МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, которые имеют аккредитацию в России. Журналисты Би-би-си, CNN, а также представители японских СМИ не поехали.
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"Мы получили официальное письмо от Би-би-си с объяснением… А он здесь. Вы знаете, у меня нет другого слова и другого выражения, как "хоть плюй в глаза - все божья роса", - сказала Захарова на сессии ПМЭФ "Твои слова как пули: как информация превратилась в мощнейшее оружие со временности".
Дипломат подчеркнула, что у журналиста, проигнорировавшего трагедию в Старобельске, но посетившего ПМЭФ, просто нет совести.
"Это абсолютный цинизм. Но не меньший будет цинизм, если вы будете как ни в чем не бывало подходить и общаться с ним… Надо начинать разговоры с ним со слова "Старобельск", - указала Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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