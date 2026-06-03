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Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Петербург - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:08 03.06.2026
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Петербург

Захарова назвала атаку ВСУ на Петербург террористической

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.
  • Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Санкт-Петербург террористической и направленной против гражданской инфраструктуры.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Санкт-Петербург террористической и направленной против гражданской инфраструктуры.
"Сегодня киевский режим совершил террористическую атаку в отношении Санкт-Петербурга, против гражданской инфраструктуры", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ.
Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.
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ПМЭФ-2026В миреСанкт-ПетербургРоссияКронштадтМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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