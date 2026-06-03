Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Петербург

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.
- Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Санкт-Петербург террористической и направленной против гражданской инфраструктуры.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Санкт-Петербург террористической и направленной против гражданской инфраструктуры.
"Сегодня киевский режим совершил террористическую атаку в отношении Санкт-Петербурга, против гражданской инфраструктуры", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ.
Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.