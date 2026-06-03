Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Запад понял, какую прибыль он теряет из-за санкций против России - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
19:01 03.06.2026
Захарова: Запад понял, какую прибыль он теряет из-за санкций против России

Захарова: до Запада дошло, какой прибыли он лишается из-за санкций против РФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что западные экономические операторы начинают осознавать потери прибыли из-за санкций против России.
  • Захарова отметила, что Россия не пострадала от отсутствия западных операторов и продолжает развивать экономику с мировым большинством.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. До западных экономических операторов "стало доходить", какой прибыли они сами себя лишают из-за введенных против России санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я думаю, что стало доходить до экономических операторов на Западе, какую прибыль, какие возможности они не просто утратили, но сами у себя украли", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ.
Захарова о приезде журналиста BBC на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Журналист Би-би-си после слов Захаровой обещал осветить теракт в Енакиево
Вчера, 17:32
Россия всегда подчеркивала безумный и дефективный характер этой логики отмены, уточнила Захарова, отметив, что Россия не страдает из-за отсутствия этих западных операторов.
"Мы не страдали от их отсутствия, мы с мировым большинством все эти годы делали важное дело и развивали свои экономики", - сказала Захарова.
По ее словам, такие площадки, как Петербургский форум, предоставляют возможности для бизнеса всего мира заявить о себе и найти партнеров.
"Мы не гоняемся за какой-то конкретной одной страной, мы приглашаем всех: кто приехал - тот приехал", - указала Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Рябков: попытки спонсоров Киева осложнить жизнь России обречены на провал
Вчера, 17:40
 
ПМЭФ-2026РоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала