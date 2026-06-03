Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что западные экономические операторы начинают осознавать потери прибыли из-за санкций против России.

Захарова отметила, что Россия не пострадала от отсутствия западных операторов и продолжает развивать экономику с мировым большинством.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. До западных экономических операторов "стало доходить", какой прибыли они сами себя лишают из-за введенных против России санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я думаю, что стало доходить до экономических операторов на Западе, какую прибыль, какие возможности они не просто утратили, но сами у себя украли", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ.

Россия всегда подчеркивала безумный и дефективный характер этой логики отмены, уточнила Захарова, отметив, что Россия не страдает из-за отсутствия этих западных операторов.

"Мы не страдали от их отсутствия, мы с мировым большинством все эти годы делали важное дело и развивали свои экономики", - сказала Захарова.

По ее словам, такие площадки, как Петербургский форум, предоставляют возможности для бизнеса всего мира заявить о себе и найти партнеров.

"Мы не гоняемся за какой-то конкретной одной страной, мы приглашаем всех: кто приехал - тот приехал", - указала Захарова.